G

oliat (Goliath, 2017), segundo largometraje del suizo alemán Dominik Locher (Tempo Girl, 2013), es una exploración vigorosa y sutil de los conflictos que vive una joven pareja al enfrentarse, sin entusiasmo ni preparación alguna, a la responsabilidad de tener un hijo y eventualmente formar una familia. El asunto parecería de entrada trillado y muy propio a todos los desbordamientos melodramáticos. Sin embargo, el realizador lo transforma en un comentario agudo sobre las relaciones de poder en la pareja y la tiranía de los desempeños de género.

Por el estilo lacónico con que Goliat procede a una minuciosa observación sicológica de sus dos protagonistas, la cinta bien podría reclamar un parentesco con la manera en que los hermanos Dardenne suelen filmar temas parecidos. Aunque la trama está situada en las inmediaciones de Zurich, muy cerca de la central nuclear en la que el joven David (Sven Schelker), realiza un trabajo de oficina, el ambiente remite a cualquier otra localidad obrera del norte europeo. La monotonía y el lento ciclo de las rutinas cotidianas parecen marcar la sensibilidad apática e inestable de la joven pareja incapaz de tomar con entereza una decisión responsable. Será preciso que un evento exterior sacuda las inercias de un sentimiento amoroso y una maternidad en ciernes que evolucionan de modo vacilante, casi en piloto automático. Luego de recibir una golpiza de un grupo de acosadores sexuales de su novia, David toma conciencia súbita de su propia vulnerabilidad y se propone dejar de ser el personaje débil de una parábola bíblica para transformarse, mediante los ejercicios de resistencia y el abuso de esteroides, en un Goliat indestructible.

El fuerte cambio físico provocado por las intensas sesiones de pesas y gimnasio, pronto degenera en una transformación radical del personaje. Su comportamiento habitual (afable, comedido, equilibrado) adquiere notas sorprendente de irascibilidad e intolerancia, no sólo hacia la gente que lo rodea, incluido su instructor deportivo y dealer de anabólicos, Ludo (José Barros), sino en particular hacia Jessy (Jasna Pritzi Bauer), su pareja encinta a la que en principio debía proteger de otras amenazas y acosos. El nuevo perfil de David es el de una bestia herida, acosada por un enemigo indectectable y a la vez omnipresente. Un ser irremediablemente encaminado a la agresividad y la paranoia. De modo perspicaz, el director no reduce la trama a un asunto de víctima y victimario marcado por la desigualdad de género. Ese aspecto existe, por supuesto, pero la película señala que el desajuste emocional afecta también, de modo intenso, a la propia Jessy, para quien la maternidad no deja de ser un lastre inoportuno. Goliat, fino estudio de las complejidades en una relación de pareja, se vuelve así, paulatinamente, el barómetro de un malestar social (dificultades de inserción comunitaria, incertidumbre laboral, distanciamiento con la familia), y de un duro desasosiego generacional. En los tiempos actuales de confinamiento casi obligado y de un imperativo de convivencia armoniosa entre seres en ocasiones distantes, secretamente siempre cercanos, la película suiza Goliat conlleva, detrás de un drama emocional en apariencia irresoluble, la insinuación aleccionadora de una fuerza moral, esa sí, indestructible.