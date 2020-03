Jorge Caballero

Periódico La Jornada

Domingo 22 de marzo de 2020, p. 8

El pasado fin de semana, el compositor argentino Andrés Calamaro participó, junto con otros músicos, en el homenaje que se rindió a José José, en el Vive Latino, tributo que fue organizado por Emanuel del Real, integrante de Café Tacvba.

En entrevista vía correo electrónica, para mantener la sana distancia, el autor de La parte de adelante despejó cómo se organizaron: “Los músicos somos un gremio que se entiende a sí mismo, nos tenemos para todo; esta canción es gigante. El arreglo es muy bueno y es un honor cantar a José José en el Vive Latino, compartiendo escenario con Meme del Real y todos los compañeros, apreciados y talentosos.

“Este corazón es mexicano también –expresó Calamaro–. Aquí tengo tres generaciones de familia y puros amigos; tengo muchas historias vividas.”

El también ex integrante de Los Abuelos de la Nada dio su opinión sobre la importancia de El Príncipe para la canción latinoamericana: “ella es gigante, José José también. El Príncipe es una leyenda de la canción melódica bohemia, pertenece a México y a todo el idioma. En Argentina no conocemos la dimensión que tiene, no tenemos el volumen de cantantes melódicos de México. Quizá Sandro sea el equivalente en talento y leyenda”.

La entrevista parece telegrafiada y algunas preguntas no fueron consideradas por Andrés Calamaro, pero se le recordó que la primera vez que tocó en México dijo que iba a recuperar el tiempo perdido en que no había venido.

–¿Siente que ya lo recuperó?

–Todavía nos queda tiempo para hacerlo; tampoco me costa que se pueda recuperarlo realmente, pero haremos todo lo posible –respondió el compositor.

–Acerca del tema de la edad en la creación, no es lo mismo componer una canción a los 15 años que a los 40 o a los 50. ¿En qué nivel creativo se encuentra hoy en día?

–A los 20 estaba muy verde para hacer canciones, era un aspirante. Con 40 le estaba dando la vida a la grabaciones, dominaba todas las técnicas y estaba al borde de los precipicios. Ahora me encuentro en mi punto, escribiendo todos los días, con muchas ganas de seguir cantando y grabando discos.