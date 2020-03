El pasado fin de semana, las ventas de entradas al cine cayeron a sus niveles más bajos en por lo menos 20 años en Estados Unidos y Canadá. Según la firma Comscore, no se había registrado un fin de semana más apagado en los cines desde septiembre de 2000.

La decisión de Universal podría verse como un momento crucial para Hollywood o como una anormalidad debido a las circunstancias extremas. Con pocas excepciones, los principales estudios han cuidado la ventana de exclusividad de 90 días aun cuando servicios digitales, como Netflix y Amazon, la han desafiado. Para los estudios, la taquilla sigue siendo el principal generador de ganancias. La semana pasada, la Asociación Cinematográfica de Estados Unidos declaró que la boletería mundial sumó 42 mil 200 millones de dólares el año pasado.

La Asociación Nacional de Propietarios de Cines en Estados Unidos, el grupo comercial que representa a los exhibidores de películas, declinó hacer comentarios.

NBCUniversal prepara su propio servicio de streaming, Peacock, pero su lanzamiento apenas está programado para el 15 de julio. El domingo, The Walt Disney Co. colocó Frozen 2 en su servicio de streaming, Disney Plus, aunque esa película ya había completado la ventana de 90 días en la gran pantalla.

Aun así, los próximos estrenos más grandes de Hollywood no están camino a casa, han sido postergados hasta que reabran los cines. A Quiet Place Part II (Un lugar en silencio: parte II) de Paramount Pictures, que iba a estrenarse este viernes, se sacó del calendario. Mulan, de Disney, y la cinta de James Bond Sin tiempo para morir fueron pospuestas. Universal postergó la entrega más reciente de la serie Rápidos y furiosos, F9, de finales de mayo a abril del próximo año.

El estudio independiente A24 informó el lunes que relanzará más adelante la aclamada First Cow, que tuvo un estreno limitado el 6 de marzo, puesto que se vio afectado por los cierres de cines.