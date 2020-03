Patricia Pimental, vecina de la Benito Juárez, quien habitualmente compra poca despensa, comentó: Yo me encuentro un poco asustada por la situación del coronavrius, y creo es mejor prevenirse ante cualquier eventualidad .

Karla Estrada, quien visito un Sam’s Club, también tomó precaciones y aclaró que no es portemor, sino porque prefiero tenerlo en casa y tener un extra .

A un día de la quincena las tiendas lucieron con una afluencias constante, como en la Mega Soriana Pilares, donde se observó a pocas personas, la mayoría mujeres con carritos a la mitad de su capacidad.

En Polanco se reportaron compras mayores a las habituales en la tienda Costco, así como en el Walmart de Cuemanco.

En las secciones de farmacia no se contaba con gel antibacterial desde el sábado y no se tenia el dato de cuando los surtirían. Situación similar reportaron las farmacias del Ahorro, San Pablo, Benavides, San Isidro donde tampoco había cubrebocas y no tiene una fecha precisa de cuando los proveedores surtan el producto.

En las tiendas de conveniencia como Oxxos se tuvo compras de manera normal, y ante las medidas sanitarias empezaron a vender gel antibacterial que ha tenido demasiada demanda.

(Con información de Nayelli Ramírez)