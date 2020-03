Roberto Garduño

Periódico La Jornada

Sábado 7 de marzo de 2020, p. 3

Diputadas, periodistas, actrices e integrantes de organizaciones civiles, participaron en el foro Encuentro de mujeres con causa, estrategias, retos y desafíos de todas las generaciones, en la Cámara de Diputados. La postura de ellas redundó en nos sentimos violentadas, amenazadas, no estamos siendo escuchadas y lo único que queremos decir y gritar es ¡Queremos vivir; vivas nos queremos! .

María Rosete, diputada del PES y secretaría de la Comisión del Trabajo y Previsión Social, denunció que es vergonzoso conmemorar El Día Internacional de la Mujer por la incidencia de violencia. Hay complicidad entre autoridades que tienen las manos manchadas de sangre ante todos los homicidios y la omisión que los hace cómplices. Estamos en un proceso de descomposición social en el que las mujeres tenemos una gran tarea: pasar del discurso a los hechos, porque somos la esperanza de las próximas generaciones para darle seguridad a nuestras hijas e hijos deque vivirán en un país libre de violencia .

Revictimización