Manjarrez en Ciudad de México y Nueva York; metal en vivo en Radio Chopo

El pasado 3 de marzo una complicidad creativa dio frutos: la Escuela de Música del Rock a la Palabra, léase, Guillermo Briseño, y el pintor, caricaturista y muralista Jorge Manjarrez unieron esfuerzos y montaron la muestra Rockaricatura, integrada por 25 cuadros realizados por el artista del pincel.

En los muros de la escuela se pueden apreciar retratos/caricaturas de Peter Murphy, David Bowie, los Beatles, los Rolling Stones et al. La muestra estará abierta tres meses en el anexo de la institución, localizado en Avenida de la Paz 26, Chimalistac (Metrobús La Bombilla).

Por otra parte, Manjarrez estará del 23 al 31 de marzo en el Art Space PS 109-215 east 99th Street, Nueva York. Allí expondrá obra inspirada en Miles Davis, Jimi Hendrix, los Beatles y otros jefes de la música. Al concluir la exposición, el autor de los murales instalados en las estaciones del Metro Auditorio y Chabacano de la Ciudad de México, realizará una obra de ese formato en el mismo Art Space de la Gran Manzana. Pero hoy andará por el Tianguis y se dará un rol por Radio Chopo, donde sonarán sólo bandas de metal; estarán Mourtoria, Latino, The Wicked Ones, Wry Clown; de Puebla llega The Torcidos Monkey Dream y de Canadá Operus. Estas agrupaciones son parte del cartel del Hell&heaven a realizarse en el Foro Pegaso el 14 y 15 de marzo con la presencia de bandas como Megadeth, Deep Purple y Cypres Hill, entre muchos otros.