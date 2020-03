Londres. El tenor español Plácido Domingo, acusado de acoso sexual, no actuará en la ópera Don Carlo, programada en julio en la Royal Opera House de Londres, difundió ayer el prestigioso teatro británico en un comunicado.

Sin embargo, posteriormente consideró que sus disculpas habían dado una ‘‘falsa impresión: nunca me he comportado agresivamente con nadie, y jamás he hecho nada para obstruir o perjudicar la carrera de nadie’’.

Ya en octubre, y ante el escándalo, Domingo tuvo que renunciar a la dirección de la Ópera de Los Ángeles, que desempeñaba desde 2003, y vio cómo le cancelaban actuaciones en otras ciudades de Estados Unidos.

A finales de febrero anunció la cancelación de sus actuaciones en el Teatro Real de Madrid y otros escenarios. ‘‘Me retiraré de las representaciones en teatros y compañías que tengan dificultades en llevar a cabo esos compromisos’’, dijo entonces.