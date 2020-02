Karla Torrijos

El delantero argentino Juan Ignacio Dinenno, quien se integró a Pumas en la presente temporada, aseguró estar consciente de que a pesar de su exitoso debut, al haber anotado ya dos tantos, uno en la liga y otro en la Copa Mx, debe pelear por un puesto en la ofensiva del conjunto felino, donde tendrá que competir con el paraguayo Carlos González, quien se ha consolidado como el goleador del equipo.

“Carlos es un gran jugador, en varias temporadas ha demostrado su nivel en la liga mexicana, y yo vengo a tratar de ganarme un lugar.

“Hoy día me ha tocado jugar con él, son posibilidades, eso obviamente depende del técnico (Miguel González, Míchel), que va a disponer de mí donde él crea que lo puedo hacer mejor, pero está en mí aprovechar las oportunidades y mostrar que hoy en el futbol no se puede encasillar a los jugadores en una sola posición, sé que tengo que ser compatible con todos mis compañeros, no sólo con Carlos.”

Asimismo, rechazó sentirse presionado por llegar con la etiqueta de goleador, luego de haber anotado 12 tantos con el Deportivo Cali, de Colombia, el semestre pasado.

Tengo la misma presión y responsabilidad que tenemos todos los que vestimos este escudo, sé que vengo para rendir y poder conseguir los resultados, en el lugar que me toque jugar voy a hacerlo de la mejor manera, voy a tratar de estar lo más fino posible en beneficio del club , señaló el atacante este martes en conferencia de prensa realizada en las instalaciones de La Cantera.

Por otro lado, Dinenno indicó que aunque el cuadro universitario se ubique en el segundo lugar de la tabla general, con 11 puntos, sólo por detrás del club León, que suma 12 unidades, no debe relajarse, pues el torneo es muy competitivo y los equipos grandes pueden despuntar a pesar de su mal comienzo.