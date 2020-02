H

istorias hechas jirones por la miseria, la indiferencia y la rabia pueblan las canciones surgidas, desde siempre, de la pluma de León Chávez Teixeiro. Y en el disco Ya no quedan muchos leones persisten los relatoscancionesdenuncias escritas, habladas y cantadas por Chávez Teixeiro; en esta ocasión, con el piano de Guillermo Briseño como íntimo cómplice de esta travesía, iniciada, según escribió León: “un día cotorreando –con Briseño– a la entrada de la Escuela del Rock a la Palabra me lanzó, como de bote pronto: ‘¿cómo ves que en uno de estos días grabemos tú y yo una de tus rolas?’ ‘¿Te cae?’ ‘Sí, tú con lira y yo con el piano’”. Así quedaron capturadas siete canciones de León y una de Briseño. Encontramos, por ejemplo, Oh, María, rola amorosa; también está, 15Mts.3”8/8 16, nombre de otra canción en la que el protagonista es mutilado por una máquina, pero también por un amor traicionero; mientras en Andrea Fernández, escuchamos un relato de miseria, rebelión, injusticia, donde no hay de otra: victoria o muerte.

Otra novedad discográfica es Dichosa culpa, de Naftalina. Son 16 canciones con letras irreverentes, jocosas, directas, pero, eso sí, todas revestidas de ironía y buen humor. En esta grabación los Naftos invitaron a Álex Lora para que le cantara un poema aranezco a Trump; mientras Jessy Bulbo le pone ñero romanticismo a la rola Patatús; Charly Montana se modera entre Exhibicionismo y neumonía, mientras Catana es orador designado en Armagedon a ld. Para no perder la costumbre, Naftalina (léase, Federico Arana) integró una banda de primera división en la que encontramos a Sandra Luz, Fred Armstrong, Felipe Souza, Buba, al Zoa y a los Federicos, Arana y Luna. Dichosa culpa tendrá una presentación en vivo a manera de despedida de Naftalina. Ya les informaremos dónde y cuándo. Mientras, pueden comprar este par de discos con Donovan en el Tianguis del Chopo.