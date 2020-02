▲ En Livermore, el cocinero Gerardo Manzano no ha hallado obstáculos para preparar sus platillos. Foto Kau Sirenio

Kau Sirenio

Especial para La Jornada

Periódico La Jornada

Sábado 8 de febrero de 2020, p. 5

En la cocina de Gerardo Manzano hay de todo para cada comida: caldo humeante de iguana, cebollas y chiles picados y, a veces, trozos de carnitas de puerco que dan tentación, además de verduras de todo el mundo que matizan los platones con sus variados colores y llenando el comedor con sus olores que despierta el paladar de familiares.

Eso no es todo. También se puede comer tamales de iguana, mole de guajolote y salmón ahumado con sus aromas que inundan la casa cuando el guiso se va sazonando. Los sabores traídos de Cuanacaxti-tlán, municipio de San Luis Acatlán, Guerrero, evita que los comensales (familiares de Manzano) sientan la distancia de su país. No es fácil olvidarse de Guerrero, si hasta la sopa de frijol molido o una salsa de chicatanas, comida tradicional de los ñuu savi (mixtecos) son platillos que se disfrutan aquí.

–Prueba esto, a ver si ya se coció– ofrece Manzano mientras deja en la mesa un plato con tamales de iguana.

Gerardo se mudó a Livermore, California, hace 17 años, cuando decidió dejar Ciudad Juárez, Chihuahua, donde trabajó primero de ayudante general, luego de preparador y después de cocinero.

Desde que llegó a Estados Unidos trabaja de cocinero en restaurantes de comida mexicana. Hace dos años sus jefes lo ascendieron a mánager de la cocina. Ocho trabajadores están a su mando.

Cuando Gerardo abandonó Cuanacaxtitlán tenía 17 años; a esa edad aprendió de comida texana en Ciudad Juárez, y le cambió la vida para siempre. Ahora, sólo los recuerdos de sus años de infancia salen de a poco en las pláticas, durante las noches cuando regresa de su trabajo.

Aquí encontré lo que mi país no pudo darme

El lunes, día de su descanso, Gerardo Manzano salió a caminar en el puente Golden Gate de San Francisco; ahí, platicó su travesía en Estados Unidos. Cada paso, es un suspiro lleno de nostalgia de su pasado en México, donde salió expulsado hace 17 años por el salario de hambre.

Aquí encontré lo que mi país no pudo darme: un lugar seguro para mi familia y un salario justo que me permite tener lo que en México ni en sueños hubiera podido tener. Es cierto que no puedo visitar a mis papás, que estoy lejos, pero tengo la certeza de que esto puede cambiar , dice con nostalgia.

La vida del guerrerense en California dista mucho de lo que él desempeñaba cuando era niño. En aquellos años, cuando jugaba con los chivos y escuchaba el murmullo de los chapulines mientras pastoreaba las cabras, eran años en que nadie tenía acceso a juguetes sintéticos, sino que los animales del bosque se convertían en los juguetes favoritos de los niños.