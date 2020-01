Europa Press

Miércoles 29 de enero de 2020

Madrid. Justin Bieber publicará su quinto álbum, Changes, el 14 de febrero a través de RBMG/Def Jam Recordings. El canadiense lo presentará con una extensa gira de verano por grandes recintos de Norteamérica. Además, acompaña este anuncio con una nueva canción titulada Get me, en la que participa Kehlani, artista invitada de la gira junto a Jaden Smith. Se trata del segundo avance del álbum tras el primer single, Yummy.

The Changes Tour arrancará en el Century Link Field, de Seattle, el 14 de mayo, y tras recorrer las principales ciudades de Estados Unidos y Canadá, terminará el 26 de septiembre en el enorme MetLife Stadium de East Rutherford (New Jersey).