La Máquina dejará de sufrir por la falta de elementos en la ofensiva, luego de que al fin cerró los fichajes de Lucas Passerini y Alex Castro. No obstante, el defensa Adrián Aldrete reconoció que el mal inicio del Torneo Clausura 2020, en el que arrastran dos derrotas, es responsabilidad de todo el equipo.

Castro comenzó su carrera con el club colombiano Alianza Petrolera y después fue transferido a Deportes Tolima, plantel que lo cedió a Deportivo Cali.

Aunque La Máquina fue derrotada en las dos primeras jornadas del torneo, el defensa Adrián Aldrete hizo a un lado las excusas y aceptó que en el plantel todos son responsables, no sólo la directiva o la falta de refuerzos en el ataque.

Sin excusas

Si yo me pongo a hablar de la directiva y de los refuerzos sería quitarme responsabilidad. Hemos quedado a deber todos parejos, si no salen los resultados es una responsabilidad compartida. A nosotros nos contratan para estar en un club grande y sacar resultados, en esa parte hemos quedado a deber , dijo.

No es nada agradable estar en esta situación y ahora nos toca salir de esto. En otros torneos hemos dejado ir puntos importantes, unidades que parece que vamos a recuperar y no es así. Tenemos que aprender de eso y sólo nos queda ganar sí o sí, guste o no el estilo de juego , aseveró.

Los celestes buscarán este sábado su primera victoria en la temporada cuando reciban en el estadio Azteca a Santos, equipo que viene de vencer 3-2 a León.