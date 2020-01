▲ El sonidero de Tepito compartirá escenario con Lana Del Rey, The Strokes e Iggy Pop. Foto Medios y Media

El megáfono de Ramón Rojo, fundador del popular Sonido la Changa, sonará en el próximo festival Primavera Sound de Barcelona. De acuerdo con lo anunciado por los organizadores del encuentro musical, el sonidero del barrio bravo de Tepito compartirá escenario con artistas como Lana Del Rey, The Strokes e Iggy Pop, entre otros.

Entre otros de artistas destacados del Primavera Sound, están grupos como Massive Attack, Bauhaus, The National, Cigarettes After Sex, Pavement, King Gizzard & the Lizard Wizard y Brockhampton.

Por medio de un video publicado en sus redes sociales, el festival de música que se celebra desde 2001 anunció un cartel ecléctico para su nueva edición. En este sentido, el Primavera Sound también ha anunciado a otros músicos como el dúo Disclosure, Bad Bunny, Beck, Kacey Musgraves, King Princess, Nina Kraviz, Caribou, King Krule, Brittany Howard, Dj Shadow, Young Thug, Kim Gordon, Jeff Mills y Freddie Gibbs & Madli, entre otros.