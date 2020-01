Ángel Vargas

Periódico La Jornada

Viernes 17 de enero de 2020, p. 2

Indignados por el adeudo de pagos hasta de casi un año, artistas y trabajadores de la cultura agrupa-dos en el movimiento #NoVivimosDelAplauso exigieron ayer la renuncia de Alejandra Frausto, titular de la Secretaría de Cultura federal, ante ‘‘el desdén y la incapacidad” para resolver el problema.

El responsable de la Unidad de Administración y Finanzas de esa dependencia, Omar Monroy, reconoció la ineficacia del esquema de contratación y pagos instrumentado a través de una empresa intermediaria, modelo conocido como outsourcing.

La agencia Viajes Premier fue la asignada en 2019, mediante licitación, para cumplir con los pagos. Esta empresa ha resultado ganadora de varias concursos públicos desde 1995 y su presidente, Jorge Hernández, anunció apenas que este 2020 incrementará su participación en el sector turístico y proyectó una inversión de 300 millones de pesos.

Setenta por ciento de ese monto, según declaró el empresario al periódico El Economista, se ejercerá en Tamaulipas con la instalación de una rueda de la fortuna monumental y una plaza comercial en una zona aledaña.

Según publicó la periodista Scarlett Lindero en mayo de 2019, esa fue la agencia favorita en el gobierno de Enrique Peña Nieto, cuando 57 dependencias federales le adjudicaron de manera directa 239 de los 291 contratos generados entre 2013 y 2018, por los cuales se asignaron casi 3 mil millones de pesos.

Se buscarán nuevas opciones

En entrevista, Omar Monroy aseguró que el actual modelo de contratación y pagos ‘‘fue insuficiente” y que en la Secretaría de Cultura se buscarán nuevas opciones y ‘‘no estar casados” solamente con una empresa.

‘‘Hoy nos damos cuenta de que estos esquemas no nos funcionaron para la nueva realidad que tiene la secretaría. Ya no hacemos 30 eventos al año, ahora son más de 400 en toda la República; ya no están centralizados en la Ciudad de México o Guanajuato.”

Precisó que hasta el pasado 23 de diciembre –fecha en que #NoVivimosDelAplauso efectuó una manifestación en Palacio Nacional–, la Secretaría de Cultura adeudaba más de 4 mil pagos, de los cuales se han saldado 2 mil 200 hasta ayer.

Aclaró que el retraso se debió, en un primer momento, a que Viajes Premier ‘‘no tenía liquidez para hacerle frente a los compromisos” porque la Secretaría de Hacienda retuvo los dineros, a lo que posteriormente se sumó ‘‘un error de comunicación” entre la Secretaría de Cultura federal y la empresa.

Se comprometió a que esa situación no se repetirá y adelantó que será necesario ‘‘cambiar esas relaciones para trabajar mejor y no estar en conflictos como en este 2020”.