Abril del Río

Periódico La Jornada

Miércoles 15 de enero de 2020, p. a12

El funeral del clavadista Carlos Girón fue acompañado por deportistas de todas las generaciones, amigos, dirigentes deportivos, familiares y, como principales deudos, su esposa Silviana, sus hijos Silviana y Carlo, y el legendario entrenador Jorge Rueda, quien dedicó el último adiós al que consideró su hijo mayor.

“Carlos Girón es un ejemplo para todo el deporte de México, clavadistas, principalmente, hizo mucha escuela, siempre se acercaba a los entrenamientos. Era muy alegre… Lo tuve desde los nueve años hasta los 33, y yo creo que si no me llega él (como pupilo), por un milagro de Dios, no sé que hubiera sido de mi como entrenador”, manifestó Rueda ante el féretro del que siempre fue resaltado como el subcampeón olímpico que hubiera ganado la medalla de oro en Moscú 80, de no ser porque los jueces concedieron la repetición del último clavado al representante soviético Alexander Portnov.

Muchos años después, Carlos Armando Girón Gutiérrez ingresaría al Salón de la Fama de la Federación Internacional de Natación con un reconocimiento de Fair Play (juego limpio).

Rueda evocó una de sus anécdotas más valiosas, cuando en 1976 ambos emprendieron su primera gran gira internacional a Suecia, donde Carlos se enfrentó en una competencia directa uno a uno con el italiano Klaus Dibiasi, y tras la burla generalizada en el entorno hacia quien retaría al campeón del mundo, el mexicano lo eliminó.