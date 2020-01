Juan Ibarra

Periódico La Jornada

Lunes 13 de enero de 2020, p. a11

A Ignacio Pineda, titular del Multiforo Cultural Alicia, cada vez le gusta menos la colonia Roma. Hace 24 años, cuando llegaron, era un lugar semiabandonado . Habían pasado 10 años del terremoto de 1985 y cuando se instalaron la vida nocturna era todavía poca.

Hoy en día la colonia Roma es uno de los barrios más caros de la Ciudad de México, por lo que Nacho considera que es cada vez más difícil que el Alicia permanezca ahí.

La creciente gentrificación de la zona ha provocado no sólo que el foro tenga problemas, pues asegura que ha visto cerrar una buena cantidad de lugares, dejando paso a bares o antros. Es una cantina enorme, la gente va a tomarse sus tragos, y no lo vemos mal, pero no es el proyecto del Alicia , indicó.

Sumado al cambio en la colonia Roma, el Alicia ha tenido que enfrentar otros problemas. En el caso del multiforo cultural, las autoridades han sido otro obstáculo que han debido sortear . Para Nacho, antes era más fácil abrir un espacio cultural , aunque esto ha ido cambiando con los años. Actualmente, el papeleo y los pagos son mayores y más demandantes, asegura.

La relación que las autoridades de la Ciudad de México tienen con el Alicia ha ido cambiando con cada nueva administración. Sumado a eso, las modificaciones que ha tenido la ley de espacios culturales han hecho que el Alicia deba adaptarse para sobrevivir.

De acuerdo con Nacho, las autoridades no están haciendo nada para ayudar a los espacios culturales; parece que no entienden lo que es un espacio independiente .

En su ahínco por mantener al Alicia como foro accesible para todo tipo de público, la administración del lugar destina la mayor parte de la taquilla a las bandas que se presentan ahí. Sin embargo, para cubrir las necesidades del lugar es necesario vender comida y cervezas, situación los ha llevado a que las autoridades cuestionen el carácter cultural del espacio.

Inclusión, característica del foro

El Multiforo Cultural Alicia se ha distinguido desde sus inicios por dar cabida a nuevos proyectos musicales. Algunas de las bandas más importantes del país han debutado ahí y la relación que tienen con la administración del lugar sigue siendo estrecha.