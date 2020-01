El estilo distintivo de la guitarra de Neil Giraldo complementa la fuerza de la voz de Benatar para crear temas famosos como Heartbreaker, Treat Me Right, Hit Me with Your Best Shot, We Belong o Invincible, entre otros. Actualmente están nominados para entrar al Salón de la Fama del Rock and Roll.

Fobia celebra tres décadas con un disco

Fobia también será parte de esa tarde; Leonardo, Paco, Iñaki, Chá! y Jay de la Cueva lanzaron recientemente su disco-dvd en vivo titulado Pastel, grabado en el Palacio de los Deportes, con el que celebraron 30 años de carrera.

El material contiene una retrospectiva de la banda con temas como: El diablo, Descontrol, Plástico, Camila, La iguana, Hipnotízame, Miel del escorpión, Vivo, El microbito, No eres yo, Revolución sin manos, Hoy tengo miedo y más.

En tanto, Christopher Cross hizo historia con su álbum debut homónimo en 1980, con el que obtuvo cinco premios Grammy.

El intérprete de éxitos como Ride like the Wind, Arthur’s Theme (Best That You Can Do) u All Right se mantiene vigente luego de más de 30 años con su reciente álbum titulado Secret Ladder.