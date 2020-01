Ap y Dpa

Lunes 13 de enero de 2020

Yeda, Arabia Saudita., El Real Madrid venció al Atlético de Madrid por penales el domingo para llevarse una renovada Supercopa de España que se celebró en Arabia Saudita. El conjunto merengue se impuso 4-1 en la tanda, que se hizo necesaria después de que la final terminó 0-0 tras el tiempo extra. El mexicano Héctor Herrera fue titular con los colchoneros y salió al minuto 56.

Dani Carvajal, Rodrygo, Luka Modric y Sergio Ramos anotaron desde los 11 pasos para el Madrid. Saúl Ñíguez falló el primer tiro penal y el portero del Madrid Thibaut Courtois bloqueó el segundo, de Thomas Partey. Kieran Trippier fue el único que convirtió para el Atlético.

Los repasé en el banquillo , dijo Courtois cuando se le preguntó en la transmisión televisiva si había estudiado a los cobradores de penales del Atlético; lo de Saúl me sorprendió un poquito, pero lo de Thomas lo tenía claro: Fue un paradón, porque lo tiró duro y muy fuerte. Estoy muy feliz por acabar con la portería en cero y con buenas paradas .

El Madrid disputó los últimos cinco minutos del alargue con 10 hombres después de que Federico Valverde recibió la tarjeta roja tras una falta sobre Álvaro Morata, quien se enfilaba solo frente a Courtois.

Le pedí disculpas a Álvaro, era el único que quedaba por el equipo, me tocaba hacer eso. No llegaba a otra cosa porque iba muy rápido , reconoció el uruguayo Valverde; estoy feliz por el título, pero me queda esa espina, porque no está bien .

El Madrid venció al Atlético también por penales en la final de la Liga de Campeones en 2016.

Pocos aficionados españoles viajaron para presenciar estos partidos disputados a miles de kilómetros de su país. El público en el estadio Rey Abdalá apoyó mayoritariamente al Real Madrid.