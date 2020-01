▲ Alberto López participará en el desfile American Indian Fashion Through the Feathers, el 2 de febrero en Nueva York. Foto Afp

Lunes 13 de enero de 2020, p. 7

La participación de un indígena mexicano en un desfile de moda que se celebrará en Nueva York causó confusión en Estados Unidos, después de que medios creyeran que se trataba de la codiciada Semana de la Moda, cuando en realidad es en un acto que enaltece las comunidades nativas, aclaró el creador.

Los gabanes y huipiles de Alberto López Gómez serán mostrados en el desfile American Indian Fashion Through the Feathers el 2 de febrero en Nueva York, y el equívoco surgió porque la compañía organizadora del acto se llama New York City Fashion Week.

¡No, no es el desfile ese famoso, es otro! , aclaró López, diseñador de 31 años de la etnia tzotzil de Chiapas.

El diseñador mexicano construyó una red de tejedores , destaca la página de Facebook de la American Indian Fashion Through the Feathers en el que se exhiben trabajos de indígenas de América.