Erendira Palma Hernández

Periódico La Jornada

Viernes 10 de enero de 2020, p. a10

Ser relegada de la selección femenil mexicana molesta a Charlyn Corral, pero también le provoca tristeza, sobre todo al recordar los esfuerzos que ha hecho: como jugar lesionada y poner en riesgo su carrera. Los roces entre la goleadora y Leonardo Cuéllar, ex timonel del Tricolor de mujeres y padre del ahora entrenador, han sido un lastre desde que ella enfrentaba un problema de salud que le impedía bajar de peso.

Un día después de que se dio a conocer que Christopher Cuéllar, técnico de la selección femenil mexicana, excluyó a Corral de la lista para disputar el preolímpico rumbo a Tokio 2020, la delantera del Atlético de Madrid y ganadora en 2018 del Pichichi en España reveló al canal Fox Sports que en Lima 2019 jugó con una lesión y que no recibió la atención médica adecuada.

“Los Juegos Panamericanos los jugué lesionada. Después de terminar en la Liga de España comencé a entrenar con la selección, y ahí fue donde sentí una sobrecarga muscular normal, porque venía de vacaciones y lo comuniqué al cuerpo médico. Pero ellos me dijeron que no tenía nada y me mandaron a hacer unos estudios para corroborar que estaba bien.

Cuando me presenté en el Atlético de Madrid, el mismo estudio lo vio el médico y me dijo que tenía una ruptura, que estaba lesionada y no tenía que haber jugado ese torneo. Entré en razón y pensé que no estaba loca, había sido verdad que sentía una molestia , dijo.

Reconoció su incomodidad porque se dudó de su palabra en un momento trascendental para su salud y su carrera futbolística. Tengo 28 años y sé lo que mi cuerpo necesita; sé cuándo estoy bien o no. Yo sentía la molestia en el muslo izquierdo y me dijeron que no tenía nada. Me hicieron sentir que fingía lesiones. Fui a los Panamericanos porque quería, ya que no era fecha FIFA, no estaba al cien y jugué .