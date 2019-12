▲ El ex seleccionado Miguel España lamenta que no haya equilibrio entre lo deportivo y lo económico. Foto Jam Media

Erendira Palma Hernández

Periódico La Jornada

Lunes 23 de diciembre de 2019, p. 4

El estancamiento de la selección mexicana debido a la falta de partidos con potencias en el balompié no es un problema nuevo y desafortunadamente no va a cambiar nada aun cuando lo haya señalado Gianni Infantino, presidente de la FIFA, aseguró el ex seleccionado Miguel España.

El ex mediocampista indicó que la Federación Mexicana de Futbol abusa del beneficio económico de los partidos amistosos en Estados Unidos , además de que ahora sólo se apoya en los futbolistas que están en Europa, al tiempo de que el calendario de la Liga Mx afecta para planear encuentros de preparación sin sobrecargar a los jugadores.

Infantino soltó un golpe al balompié mexicano, luego de señalar que el Tri sólo disputa partidos de calidad en los mundiales. Es verdad que México se enfrenta a los grandes del mundo solamente una vez cada cuatro años. ¿Cómo puede progresar? Cuando los demás, los europeos, juegan duelos oficiales de primer nivel cada mes, tenemos que trabajar en eso , dijo al canal Fox Sports.

Mientras selecciones europeas y sudamericanas que están dentro de los primeros lugares del ranking se enfrentan entre sí, el Tri se ha dedicado a los torneos de la Concacaf y a realizar giras en Estados Unidos, donde convoca a una gran cantidad de aficionados mexicanos migrantes, sin jugar en calidad de visitante con potencias mundiales.