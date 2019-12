Ana Mónica Rodríguez

Periódico La Jornada

Miércoles 11 de diciembre de 2019, p. 7

Una química en el escenario surgió entre Belinda y Yahir, protagonistas del renovado musical Hoy no me puedo levantar, producido por Alejandro Gou.

Con este montaje, que traslada los temas del grupo español Mecano al teatro, la cantante hará su debut en un musical, mientras la carrera de Yahir continúa en ascenso luego de encarnar a Pedro en Jesucristo Superestrella.

Este musical es de los retos que me gustan; además el elenco es muy talentoso, me ha enseñado en tan poquitos días tantas cosas. Siempre quise hacer teatro y Mecano es uno de mis favoritos porque marcó un antes y después en la música. Voy a dar lo mejor , expresó la intérprete de Amor a primera vista en una conferencia en el Centro Cultural Teatro 2, donde iniciarán temporada el 31 de enero.

La trama se remonta a la década de los 80, en la España posterior al franquismo, donde un grupo de jóvenes se conoce en Madrid. María (Belinda), una joven actriz, se enamora de Mario (Yahir), un cantante de provincia que se traslada a la capital para cumplir su sueño de hacer una exitosa carrera en el medio musical.

Ante la abundante presencia de medios de comunicación, Belinda respondió sobre su interrelación con éstos: No es que no se pueda hablar conmigo, es que a veces sus preguntas no tienen respuesta porque no sé lo que dicen de mí. No estoy pendiente de lo que hablan, si lo estuviera no podría estar en una obra como este musical que requiere mucha concentración .

Afirmó: No tengo por qué decir nada, no hablo de nadie y respeto lo que digan los demás .