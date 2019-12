Agencias

Periódico La Jornada

Miércoles 11 de diciembre de 2019, p. 6

La cantante Marie Fredriksson, del dúo sueco de música pop Roxette, murió el lunes a los 61 años, luego de pasar años luchando contra un cáncer y los efectos de su tratamiento.

Roxette produjo varios éxitos, como It Must Have Been Love, que aparece en la película Mujer bonita; The Look, Listen to Your Heart y Joyride, entre otros.

“Con gran tristeza tenemos que anunciar que una de nuestras más grandes artistas ha fallecido", indica el comunicado que apunta que Marie Fredriksson murió la mañana del 9 de diciembre por complicaciones derivadas de su antigua enfermedad .

La cantante llevaba años luchando contra un tumor cerebral que le fue diagnosticado en 2002. Se sometió a una cirugía para extirpar el tumor y fue tratada durante meses con quimioterapia y radioterapia. Al final el procedimiento resultó exitoso, dijo su agencia.

Sin embargo, perdió la vista de un ojo y quedó con oído y movilidad limitados, y no podía leer o escribir. Tampoco pudo hablar por largo tiempo después del tratamiento, pero con los años logró volver de manera gradual a los escenarios.

En 2005, la cantante dijo: Han sido tres años muy difíciles, pero estoy sana. Ya no estoy recibiendo tratamiento .

