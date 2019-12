Abril del Río

Periódico La Jornada

Miércoles 11 de diciembre de 2019, p. a12

Tras un primer año de gestión al frente de la Comisión Nacional del Deporte en la Cámara de Diputados, Ernesto Vargas reveló, como parte de su balance, una colección de denuncias de deportistas que le han solicitado ayuda, por lo que las ha asentado para su investigación en la Secretaría de la Función Pública, la mayoría por triangulación de recursos en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte.

Facturas y datos duros

Son facturas, pruebas, datos duros; no son inventos, no es una vacilada. Esto es triangulación de recursos públicos , señaló en entrevista el diputado, rodeado de documentos de casos relacionados con recursos erróneamente aplicados en la Conade, y que mantiene en constante circulación con los miembros de su equipo de trabajo en la LXIV Legislatura.

“Ayer estuve dos horas con la Función Pública y pude haber estado cuatro horas más, porque tengo muchos más casos. Por allá tengo otra carpeta; los recibí diciendo ‘ya no sé qué hacer’, porque son pruebas muy contundentes, o sea, si la función pública no hace nada, honestamente ya no sé qué hacer, no soy una autoridad que sancione”, dijo el legislador, y lamentó que muchos de los deportistas, entrenadores e incluso metodólogos que han denunciado irregularidades, le han solicitado el anonimato por temor a represalias.

Sí debo presionar, pero yo no soy autoridad que sancione. Mi responsabilidad como diputado es aprobar presupuesto, pero también vigilarlo y señalar, y más si nuestra promesa de campaña fue no mentir y no traicionar .

Entre los casos que el diputado ha tomado para su investigación, que los ha cuadrado con las reglas de operación de la Conade y de los que proporcionó los documentos que sustentan las denuncias, mencionó un depósito de 4 millones 658 mil 855 pesos de una empleada de la Conade hacia la empresa Édgar García y Asociados S de RL de CV, recursos para diversos actos de beisbol, tiro y caza y la jefatura de misión para Juegos Panamericanos.