Cuando a un peleador le empieza a ir bien, uno tiene que estar pegado, porque se marean fácil , relata; a Andy sólo lo veíamos entrenar en los videos que subía a las redes sociales, pero no sabemos cómo estaba su campamento .

Expone que el trabajo de un mánager no sólo es observar el crecimiento técnico de un boxeador, sino también estar pendiente en el cambio de estilo de vida, de hábitos.

Después de la pelea, de que el propio Andy admitió que se excedió celebrando su campeonato, su padre hizo declaraciones fuertes. En una entrevista para ESPN, Andrés Ruiz padre dijo que el campamento de su hijo fue un desmadre y que no tuvo disciplina.

De Andy nos enteramos cómo se gastaba su dinero, que compraba coches lujosos y casas , recuerda Caballero; la mayoría de los peleadores vienen de mundos con muchas carencias y de pronto ganan grandes sumas de dinero, yo creo que eso lo mareó, tanta fama le afectó .

Andy Ruiz se disculpó con los mexicanos por no haber entrenado como debía. Eso, particularmente, le parece lamentable a Caballero.