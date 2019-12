Monterrey tiene una historia destacada y para nosotros es un privilegio recibirlo. Ya estamos deseando verlo jugar; espero que sus jugadores y los hinchas que acompañan al equipo puedan disfrutar del país y hacerse una idea del ambiente mundialista que vamos a ofrecer en 2022.

En tanto, ayer trascendió que el América buscaría disputar un partido amistoso para no perder el ritmo de juego durante los 17 días que tendrá que esperar para enfrentar la final.

Para el ex jugador azulcrema Arlindo Dos Santos el aplazamiento de la final no será una desventaja para las Águilas, toda vez que es un equipo que ya demostró estar preparado para afrontar cualquier tipo de circunstancias; además cuenta con jugadores que son muy profesionales y no tendría por qué haber una baja en su rendimiento en estas dos semanas .

Recordó que en la última parte de la fase regular del torneo, el conjunto de Coapa estuvo varios días sin jugar; primero, por la pausa de la fecha FIFA de noviembre, y después, porque le tocó descansar en la última jornada de la Liga Mx, lo cual, resaltó, no afectó su desempeño.

Creo que ese parón le benefició al equipo, pues pudieron recuperar jugadores y tuvieron más tiempo para asimilar la idea futbolística del técnico Miguel Herrera, ahora tendrán que seguir trabajando de la misma forma y estar sumamente concentrados en conseguir el objetivo , apuntó.