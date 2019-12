▲ Cuadro pintado por Fabián Cháirez que ha desatado críticas de la familia de Emiliano Zapata, por retratarlo como ‘‘ gay’’. Se exhibe en el Museo del Palacio de Bellas Artes. Foto Guillermo Sologuren

La familia de Zapata criticó que el artista haya representado a uno de los héroes de la Revolución Mexicana como ‘‘gay”.

‘‘Estamos armando la demanda, pero para nosotros, como familia, es denigrar la figura de nuestro general pintándolo como gay; yo no tengo nada contra los gays, tengo muchos amigos, pero la verdad se han conducido de la mejor manera y no sé por qué en Bellas Artes, un lugar tan importante para todos, fueron a exponer la figura de nuestro general en esa forma y no lo vamos a permitir.

‘‘Denigrar la figura del general. ¿Eso se te hace poco? Eso es un delito, para nosotros es un delito, entonces yo no sé para ustedes como periodistas qué signifique denigrar la figura del general, para nosotros lo están denigrando y no lo vamos a permitir. El general Zapata es el mejor icono, más noble y más puro que tuvo nuestra Revolución y gracias a él, ellos (servidores públicos) están donde están, porque si el general Zapata, el general Villa no hubieran hecho la Revolución, estos babosos no estuvieran ocupando sus lugares que ahora ocupan, ¿y con eso le están pagando, denigrando su figura? ¿En un lugar tan importante como Bellas Artes? No estamos de acuerdo, señores”, manifestó el nieto de Zapata.

En los pueblos de Morelos, añadió, hay habitantes que proponen quemar la obra del pintor como una forma de protesta.