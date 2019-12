Si bien no cuentan con financiamiento que alcance, dijo en entrevista Maricarmen Olvera, todos los participantes, artistas, vecinos y contribuyentes lo hacen por amor al arte. Cada uno da sin esperar algo a cambio, por el amor al pueblo hay que hacerlo, es muy satisfactorio .

La participación ciudadana enriquece tal apuesta y reafirma el sentido de pertenencia de un espacio que durante muchos años fue evitado debido a sus malas condiciones, pero que ahora permite el disfrute a los viandantes e incluso atrae a turistas que de otra manera no se habrían acercado a la zona.

Invité a Dick Davis, quien desde California me preguntó si tenía 50 dólares para pagarle a alguien para que nos enseñara a hacer los murales , pero le dije que no tenía ni 10 dólares, así que él no vino, pero financió el viaje al artista de Filadelfia, Isaiah Zagar, quien vino y nos enseñó la técnica para crear los vitromurales , recordó.

Relató que cuando el artista le mostró el boceto “vi que era un grafiti y me espanté, pero nos dijo: ‘Esperen’, y lo uniformó con pintura. El resultado fue satisfactorio”.

Ese mismo año ella propuso rescatar la historia del nombre del pueblo y, luego de una investigación que la llevó a encontrar que en el libro Zacatlán, el imperio de la pomona, escrito por Jenaro Cabrera Oropeza en 1999, existe el primer registro del apelativo Zacatlán de las Manzanas, el 7 de diciembre de 1714. Es el documento más antiguo que trata el tema.

El texto puntualiza: Pedimos al alcalde mayor y al escribano no meterse en la elecciones de los naturales de San Pedro Zacatlán de las Manzanas .

Eso propició que se conmemoraran, con la creación de un mural, 300 años de esa población. La obra refleja la principal actividad económica de la zona: el cultivo de manzanas. En el proyecto también participan 58 comunidades, entre ellas Tomatlán, Xicolapa, San Pedro, Cacuila, San Miguel Tenango y Tetelancingo, cuyos nombres aparecen en el vitromural.

Maricamen Olvera continuó con la idea de los murales, y luego fue creado El universo náhuatl, el cual plasma la cosmogonía prehispánica. Las deidades están representadas y rematadas con cabezas de Quetzalcóatl montadas en relieve por el albañil Julio Cruz Nieto, uno de los voluntarios.