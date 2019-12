Notimex y Europa Press

Periódico La Jornada

Domingo 8 de diciembre de 2019, p. 8

La cantante Taylor Swift se dijo molesta ante las frecuentes preguntas de reporteros sobre cuándo se convertirá en madre, sobre todo ahora que está por cumplir 30 años, por lo que aseguró que las mujeres somos más que incubadoras de bebés .

Para celebrar a las personalidades de 2019, la revista People entrevistó a la intérprete de What you make me do, ocasión que aprovechó para manifestar no sólo su descontento ante esa pregunta, sino ante el papel que los medios pretenden perpetuar acerca de las mujeres y su papel en la sociedad.

“A las personas les tomará un poco de tiempo ponerse al día con eso, y lo entiendo, pero que bueno que se nos permite decir: ‘Oye, para que lo sepas, somos más que incubadoras’. No tienes que preguntarle eso a alguien sólo porque tiene veintitantos años y es una mujer”, comentó a People.

La cantante también destacó que esa interrogante le parece grosera, por lo que ha evitado responderla, aunque agregó: “Mientras más mujeres pueden expresar su incomodidad en situaciones sociales, más se convierte en norma social que en fiestas se hagan preguntas del tipo: ‘¿Cuándo vas a formar una familia?’, tan pronto como cumplen los 25. Es un poco grosero”.