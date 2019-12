Mónica Mateos-Vega y Juan Carlos G. Partida

Enviada y corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 8 de diciembre de 2019, p. 2

Guadalajara, Jal., El feminismo despertó como una de las luchas más fuertes que se viven en el siglo XXI, de Argentina a México pasando por España, Noruega y Chile.

Así lo señalaron en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara las escritoras, originarias de esos países, que participaron en la mesa de debate Feminismo para centennials, en la cual la filóloga mexicana de origen español Concepción Company, reconocida con el Premio Nacional de Artes 2019, criticó el lenguaje denominado ‘‘incluyente” por ‘‘artificial y peligroso, que lo único que hace es opacar problemas de fondo como la discriminación”.

La investigadora explicó que además es elitista el uso de la equis o la arroba en palabras que pretenden ser incluyentes ‘‘porque si no se sabe escribir, como muchas lenguas en el mundo que no tienen escritura, ¿no tienen derecho esas mujeres que han vivido en la oralidad a ser respetadas, ni los hombres, también que sólo conocen la oralidad, a respetar?

‘‘Hay lenguas sin género, como todas las originarias de América. Entonces, ¿una mujer otomí no tiene derecho a ser respetada e incluida por no marcar género su lengua?

‘‘No sólo es superficial el lenguaje incluyente sino sumamente peligroso, porque como la lengua es de todos y es vistoso decir: ‘soy políticamente correcto’, opaca problemas de fondo: la verdadera discriminación, las brechas salariales, el derecho al aborto.

‘‘Es peligroso porque aplaca las conciencias de los machos y nosotras nos creemos que tenemos visibilidad. Estoy segura de que el señor que le dio un batazo a su esposa Abril, a la que luego mató un sicario, en su trabajo decía: ‘estimadas y estimados colaboradores y colaboradoras’; estoy segura de que los jueces que reclasificaron su delito, unos machines también, hacen lo mismo.”

La lingüista también sostuvo que es necesario pensar en el papel de las mujeres en la educación de los hombres. ‘‘Las madres tenemos gran responsabilidad; hay que educar en la igualdad, porque entonces a ellos se les mete por la vena que sí son el macho alfa.

‘‘Cuidado también con las políticas culturales que se están implementando, porque aquí en Guadalajara, para ser incluyentes, hay unos camiones rosas con un letrero vergonzoso: ‘La mujer es el mejor regalo de la creación’.

‘‘Perdón, pero que no me jodan. No somos paquetitos de regalo. Hay que tener respeto. Cuanto más nos pongan en pedestales, más desiguales vamos a seguir siendo.”