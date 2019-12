Si se reclasifican los delitos se giraría una nueva orden de aprehensión contra el ex esposo, ya que el feminicidio es grave.

Godoy precisó que no es automático que los agentes de la Procuraduría busquen a la ex pareja de Abril, sino que primero debe ser notificada por el TSJ que no acudió a la firma para poder solicitar una orden de aprehensión.

Al ser entrevistada al término del informe de actividades de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, Godoy dijo que en la PGJ estamos atentos a todo el proceso judicial que se sigue por distintas vías en el caso de Abril.

La primera carpeta se abrió en enero pasado por la denuncia que presentó la mujer al ser atacada con un bat; además, existe un expediente del caso por la custodia de los hijos y finalmente la del feminicidio ocurrido el pasado 25 de noviembre, cuando un par de sujetos en motocicleta se emparejó al vehículo para luego dispararle cuando la mujer se dirigía al aeropuerto.