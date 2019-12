La locura se desató cuando el presentador reveló su verdadera identidad al grito de: ¡Mi nombre es, oh, Jimmy Fallon. Y esta es Alanis Morissette! El gentío se arremolinó de inmediato a su alrededor mientras interpretaban una versión de You oughta know, el clásico de 1995 incluido en el álbum Jagged little pill, de la canadiense.

Esta actuación forma parte del regreso de Alanis, quien acaba de estrenar el primer sencillo de su nuevo disco y de anunciar una gira para 2020.