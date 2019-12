El presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador del PAN, Mauricio Tabe Echartea, logró acercarse hasta donde se encontraban los líderes de la COI, junto con el diputado del PRD Jorge Gaviño Ambriz, para ofrecer reinstalar la mesa de diálogo, aunque el perredista acusó de antemano a Morena de obstaculizar cualquier posibilidad de atender sus demandas por su postura de que no le van a cambiar ninguna coma al presupuesto, a lo que Tabe aprovechó también para acusar al gobierno capitalino de haber enviado un presupuesto que trae una bola caliente de problemas políticos por no atender demandas de las organizaciones.

El diputado de Morena José Luis Rodríguez Díaz de León llegó después hasta ellos para tomar también la palabra y expresar la disposición de su bancada para revisar sus propuestas.

Al respecto, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, afirmó que esas no son formas para exigir un mayor presupuesto para vivienda de interés social.

En entrevista, comentó que antes las organizaciones estaban acostumbradas a que todo fuera por medio de presiones, pero ahora, aseguró, se trabaja de manera conjunta con los diputados para acabar con la corrupción en el Invi, que anteriormente sólo favorecía a quienes pertenecían al partido político en el poder.

Señaló que el gobierno, por conducto del Invi, dio prioridad al apoyo a los proyectos de vivienda que estaban a punto de ser concluidos y los que ya tenían muchos años en espera de financiamiento y no el esquema clientelar de si eras del partido político se te daba y si no, no recibías nada .

En la mesa de negociación se acordó una reunión el próximo lunes en las oficinas de gobierno con diputados, el Invi y las secretarías de Desarrollo Urbano y Vivienda y de Administración y Finanzas, lo que permitió desalojar el recinto y que a las 11:13 se iniciara la sesión del pleno con 39 de los 66 legisladores.