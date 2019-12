C

oncebida y escrita por los canadienses de habla francesa Alexandre Fecteau, Hubert Lemire y Francois Bernier, la comedia Le no show ( El no show) es simpática, agradable, en general bien escrita y bien adecuada a nuestro medio, lo que le permite, manteniendo la estructura original, ser totalmente accesible al público nacional. Sin embargo, no es del todo original como publicitariamente se insinúa, ya que utiliza recursos conocidos que en anteriores ocasiones han producido buenos resultados. El más evidente es el de la interacción con el público, invitar a uno o dos asistentes a subir al escenario o bajarse los actores a, desde su butaca, hacer participar a alguien. Lo que sí es totalmente novedoso (y posteriormente sirve al montaje para hacer avanzar la acción) es el sistema de pagos ya que, entre un mínimo de 70 y un máximo de 700 pesos, el asistente escoge con absoluta libertad la cantidad que desea pagar. El monto de lo pagado no otorga privilegio ni preferencia alguna sobre el lugar a ocupar. Así, alguien con boleto de 70 pesos puede ocupar, por ejemplo, un asiento en la quinta o sexta fila al centro, y uno que pagó 700 puede quedar en la orilla de la fila 20. Con el resto de las cantidades pagadas ocurre igual. Lo importante de esto no es tanto el lugar que se ocupe por lo que se pagó, sino lo que a los actores les permite hacer y lo que implica en y para el desarrollo de la obra.

En general, la historia nos relata las vicisitudes de siete actores, hombres y mujeres, que poco a poco van desgranando hechos de su vida artística y personal y recalcando una y otra vez su inmenso amor al teatro, amor que colocan sobre todas las cosas, justificando así sus veleidades al haber tenido que incursionar en otras esferas del espectáculo, como la televisión.