De seguir con el procedimiento legal (y a todas luces la citada iniciativa se aprobaría en el pleno senatorial), los primeros beneficiados serían los trabajadores, el fisco nacional y las finanzas del Instituto Mexicano del Seguro Social y el Infonavit. Pero al presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado (Jucopo) se le hizo fácil operar con los dirigentes de las bancadas de otros partidos políticos (todos afines a la patronal) para posponer el procedimiento, so pretexto de la necesidad de una mayor difusión, reflexión y discusión de la iniciativa.

En la entrega de ayer se comentó que las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos Segunda del Senado aprobaron el dictamen de la iniciativa para reformar las leyes Federal del Trabajo y del Seguro Social en materia de subcontratación ( outsourcing),y se anotó que para detenerla la patronal intentó de todo, pero de plano no pudo… hasta que Monreal maniobró a su favor.

¿Con quién maniobró Monreal en la Jucopo para congelar el dictamen aprobado? Con personas famosas por su probidad: Josefina Vázquez Mota (PAN), Miguel Ángel Osorio Chong (PRI), Dante Delgado (Movimiento Ciudadano), Mauricio Kuri (PAN), Miguel Ángel Mancera (PRD) y Manuel Velasco (PVEM), entre otras, cuyos representantes en las citadas comisiones se negaron a participar en el análisis y discusión de la iniciativa de ley, pero que hoy aseguran: queremos hacerlo muy bien y que nadie quede fuera de la discusión, del análisis, del debate .

Por cierto, Monreal dice que “lo que reclaman los empresarios y distintos sectores es la precipitación, porque apenas hace ocho días se presentó la iniciativa y ya tenemos dictamen… ellos dicen, por qué no se nos da la oportunidad de debatir y proponer”. Pues no: la iniciativa se presentó el 29 de octubre, no hace ocho días, y si tiene dudas que consulte la Gaceta del Senado.

Y en la cúpula empresarial parecen decididos a proteger a delincuentes, porque el objetivo de la multicitada iniciativa es el outsourcing ilegal, que a la nación le cuesta miles de millones de pesos y a los trabajadores sus derechos laborales y una gran tajada de sus salarios. Pero el Consejo Coordinador Empresarial dice que de concretarse esta reforma en los términos en los que está planteada, los daños para la economía del país serían devastadores; se pondrían en riesgo miles de puestos de trabajo y se convalidaría una reforma con visos de inconstitucional (léase: no toquen nuestros privilegios).

Por cierto, Ricardo Monreal asegura que en la bancada senatorial de Morena hay camaradería, amistad, bienestar, felicidad . Sí, y un enemigo adentro.

