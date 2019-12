Ana Mónica Rodríguez

Periódico La Jornada

Jueves 5 de diciembre de 2019, p. 6

Luisa Huertas comenzó a trabajar desde pequeña. A lo largo de su vida y profesión, asegura, nada le ha sido regalado o privilegiado. Incluso, después de cinco décadas de mantenerse activa en el medio artístico sabe que el problema del gremio es que los actores seguimos siendo trabajadores eventuales .

La actriz, que será homenajeada por sus primeros 50 años de trayectoria, la noche del martes 10 de diciembre en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, presentará en función única El diccionario, de Manuel Calzada, obra dirigida por Enrique Singer y parte del repertorio de la Compañía Nacional de Teatro.

En ese festejo, la creadora –término que prefiere al de intérprete– dará vida a la bibliotecaria y grafóloga María Moliner, autora de El diccionario de uso del español, quien, a lo largo de 15 años de minuciosa labor, plasmó definiciones, sinónimos, expresiones y frases de uso común con diversas acepciones, además de familias de palabras.

Esta obra, sobre una mujer maravillosa, independiente y con cabeza propia , invita al espectador a ser testigo de fragmentos de la vida de un personaje que entregó la existencia a trabajar para que los seres humanos tuvieran una comunicación clara y honesta .

En entrevista con La Jornada, Huertas habló sobre un tema que la mueve y consterna. Lo primero que necesita el gremio actoral es transformar aspectos de la Ley Federal del Trabajo (LFT), porque somos los que no tenemos derecho a nada: ni aguinaldo, vacaciones pagadas ni un montón de cosas. Esto ocurre de forma general entre quienes trabajan en el mundo de la cultura .

Los actores, enfatizó, somos gente muy sacrificada , incluso –dijo–, el Centro de Estudios para el Uso de la Voz (Ceuvoz) “está a punto de morir porque –según han dicho– somos corruptos y fifís, por eso no hubo apoyo este año y por desgracia no soy millonaria. Nunca fui privilegiada, ni nací entre sábanas de seda y trabajé desde los 14 años para ayudar en mi casa, la cual sigo sosteniendo”.

Los mandaba muy lejos

En torno a la profesión hay contradicciones muy fuertes. Llevo 50 años de ver cómo cambia la sociedad. Y también lo voy a decir y no quiero parecer vulgar, pero lo haré: si alguien me pedía sexo para encarnar un papel, yo sabía qué hacer y no me victimizaba. Es decir, mandaba muy lejos al productor o a quien fuera, porque mi carrera no se hacía así, o en caso de que me quisieran meter la mano ya sabían donde les tocaba la patada .