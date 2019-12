Rocío González Alvarado y Ángel Bolaños Sánchez

Periódico La Jornada

Jueves 5 de diciembre de 2019, p. 37

El tesorero del Gobierno de la Ciudad de México, Roberto Carlos Fernández, defendió ante diputados del Congreso capitalino los nuevos impuestos a las bebidas alcohólicas y a los juegos de azar en los casinos, tras señalar que la política fiscal también tiene fines extrafiscales, y en ambos casos tiene que ver con mejorar la salud de los capitalinos.

Sobre las medidas para evitar la evasión del pago de la tenencia vehicular, afirmó que se trata de un tema de ser solidarios con la ciudad, pues no sólo se han perdido recursos por no pagar este impuesto, sino también por la verificación vehicular. Esos impactos los vamos a seguir teniendo si no frenamos la migración de placas , expresó.

La carga tributaria al consumo de bebidas alcohólicas, expuso, es una herramienta correctiva a comportamientos nocivos, y al mismo tiempo contribuye a la generación de recursos para financiar los servicios de salud, educación, rehabilitación y cultura para atender esta problemática.