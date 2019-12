Europa Press y Reuters

Madrid. Billie Eilish tiene 17 años y es poco menos que la voz de toda una generación. Así lo atestigua el calado de su álbum de debut, When we all fall asleep, where do we go?, indudablemente uno de los más exitosos del año.

Tanto es así que la estadunidense está nominada en seis categorías para los próximos Grammy, entre ellas las más importantes: mejor álbum y mejor canción del año.

Por todo ello, cualquier cosa que haga o diga es mirada con lupa y obtiene una repercusión inmediata por obra de las redes sociales.

La reciente controversia surgió tras su paso por el programa televisivo de Jimmy Kimmel, donde el presentador le preguntó si sabía quién era Madonna. Y sí, lo sabía.