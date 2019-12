Ana Mónica Rodríguez

Periódico La Jornada

Miércoles 4 de diciembre de 2019, p. 8

Desde hace 17 años, el cantante español Raphael realiza conciertos casi a diario que agotan taquillas y su voz permanece intacta gracias a que tengo un equipaje de salud que la protege todo el tiempo , asegura.

Sobre su mayor tesoro, el Divo de Linares explicó: En realidad no cuido la voz; lo que sí hago es no descuidarla, es decir, no hago cosas que la perjudiquen: no fumo, no bebo y como muy sano. No salgo por la noche y canto todos los días que, para mí, eso es sanísimo, pero hay que tener facultades para ello, y yo las tengo .

El intérprete de Mi gran noche –quien se encuentra en México para presentar su álbum Sinphónico & RESinphónico, que une dos proyectos presentados en 2015 y 2018– aseguró que se retirará cuando lo crea conveniente y sin gira de despedida. Incluso también se mostró renuente a los homenajes: Para qué, si estoy yo; no quiero que otros canten mis canciones, porque esas cosas las sé hacer yo .

Ese futuro retiro, aseguró, lo tiene descartado porque aún “siento una alegría inmensa. Es mi sueño cumplido dedicarme a esta profesión que adoro y quiero tanto. Para mí ha sido fácil dedicarme a ella y estando tanto tiempo yo –que eso es lo importante– en perfectas condiciones, tanto de voz y fuerza”.

Enfatizó: “¿Que si he pensado en retirarme en perfectas condiciones...? No. Me retiraré cuando me toque, cuando crea que es el momento. No haré giras de despedida porque no podría soportarlo, porque estaría llorando todo el día. Como no estoy dispuesto a sufrir, cuando eso suceda llamaré a la oficina y diré: ‘Esto se terminó’, después ustedes se preguntarán: dónde se ha metido este chico que no da la cara últimamente”.

