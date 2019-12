Mónica Mateos-Vega y Juan Carlos G. Partida

Martes 3 de diciembre de 2019, p. 6

Guadalajara, Jal., En su primera visita a México, el escritor y periodista franco-libanés Amin Maalouf (Beirut, 1949) aseveró, sin temor a equivocarse, que ya no tienen autoridad moral los grandes países ni las grandes instituciones ni las grandes religiones ni las grandes ideologías; ‘‘el mun-do que hemos conocido está desapareciendo”, consideró.

El ensayista presentó el domingo su libro El naufragio de las civilizaciones (Alianza Editorial) en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara.

Miembro de la Academia Francesa y ganador del Premio Príncipe de Asturias en 2010, Maalouf agradeció el recibimiento en el país: ‘‘los mexicanos son generosos, pero los generosos no se sienten bien en el mundo de hoy. Precisamente mi libro nació de constatar que hay otro mundo que tomará forma en el futuro, pero aún no lo vemos. No sé si es un privilegio o algo malo, pero estamos entre dos mundos, uno que verdaderamente da señales de desaparición porque miramos hoy a los grandes países que deberían tener ciertos valores o credibilidad moral, y no los tienen.

‘‘Todo lo que inspiró a las generaciones anteriores y que guiaba los pasos de la humanidad ya no está ahí, está borrándose.

‘‘No sé si es algo bueno o malo, quiero creer que es bueno; creer que el mundo que va a nacer después del naufragio será un mundo diferente, mucho mejor para la aventura humana y que nos reúna sin importar nuestros orígenes y convicciones.”

El ensayista, quien este año recibió en Francia por El naufragio de las civilizaciones el Premio Aujourd’hui al mejor libro de geopolítica, explicó que siempre ha habido en la historia épocas difíciles, ‘‘periodos en los que algunas civilizaciones parecían desaparecer a veces de forma brutal mientras otras triunfaban.

‘‘Lo que caracteriza a nuestra época es que el conjunto de nuestra civilizaciones está en crisis. Todas las regiones lo están: el mundo árabe, Europa, Estados Unidos. La democracia está en crisis, las relaciones entre los estados y su pueblo están en crisis grave, lo que explica todas las marchas en el mundo.

‘‘Todos hoy estamos en el mismo naufragio, y tal vez es algo bueno porque habremos de salvarnos juntos. El libro que escribí fue hecho entre la narrativa íntima y la reflexión global, así lo quise porque desde mi infancia he sido un apasionado por los acontecimientos en el mundo.