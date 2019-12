Mirna Servín Vega

Periódico La Jornada

Martes 3 de diciembre de 2019, p. 33

La Comisión de Derechos Humanos (CDH) de la Ciudad de México dará seguimiento a la investigación del feminicidio de Abril Cecilia Pérez Sagaón. Sin embargo, lo más grave es que no es un caso aislado. Hemos venido documentando tanto en recomendaciones y en el Informe de Violencia que repetidamente dejan de aplicarse los estándares del protocolo para investigación de feminicidios , aseguró la titular de este organismo, Nashieli Ramírez Hernández.

Al término de la inauguración de las mesas de deliberación sobre los resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 2018, organizada por el Instituto Nacional Electoral, Ramírez Hernández agregó que la CDH ha pedido modificar el Código Penal para que cuando la violencia familiar ocurra también en el contexto de violencia de género, se apliquen los protocolos pertinentes de este último delito.

La comisión va a hacer el seguimiento para que haya un debido proceso, que la investigación se lleve de manera correcta, básicamente porque ahí sí podemos entrar , apuntó.