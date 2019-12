N

o fue sólo un tema de aritmética, pero la comparación numérica ayuda: el Zócalo capitalino estuvo repleto, con asistentes volcados en apoyo al Presidente de la República a quien corearon el ya usual estribillo ¡No estás solo! , mientras una difusa marcha de sus opositores caminaba del Ángel de la Independencia al Monumento a la Revolución, entre críticas e insultos contra el político tabasqueño que hoy ocupa la silla presidencial y, de paso, contra el comunismo, con leyendas en las que se incluyeron vivas a Cristo Rey e incluso hubo una manifestante que portó un estandarte con la imagen de la Virgen de Guadalupe.

El Zócalo lleno no es una novedad para el obradorismo, que ha colmado la Plaza de la Constitución aun sin tener el poder. Cumplir un año en la Presidencia de la República potenció la disposición de sus seguidores a expresarse en el corazón político del país. Ahí, López Obrador desgranó los avances logrados a lo largo de un año y reconoció insuficiencias en el terreno económico. No hubo novedades declarativas fuertes ni hechos más sobresalientes que ese apoyo reiterado a AMLO, quien lo mismo dio gracias a Donald Trump que reivindicó el asilo dado al boliviano Evo Morales, con el ex presidente de Uruguay, José Mujica, como invitado especial.

Las novedades estuvieron, en todo caso, en el flanco contrario. Hubo más participantes en la manifestación antiobradorista deayer que en todas las organizadas a lo largo de este primer año histórico. No es que ahora hubiera masas movilizadas, pero sí fueron más manifestantes que nunca (la secretaría capitalina de seguridad pública consideraba una asistencia de unas 8 mil personas).