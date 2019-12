Leonardo Páez

Periódico La Jornada

Lunes 2 de diciembre de 2019, p. a43

Aunque el posmoderno sistema taurino pretende olvidarlo, la castaen bestias y en hombres constituye la verdadera aristocracia de la tauromaquia, no la bondad ni la docilidad, sino la conservación de la casta, de un linaje tan evidente como evitado, de una pureza de sangre que suele traducirse en bravura exigente, en comprometedor encuentro sacrificial de bestias y diestros. Por eso los toreros no quieren la casta y los públicos ya no saben exigirla ni valorarla.

Para la quinta corrida, en otra desalmada combinación de cuatro toreros, se anunciaron seis toros de la encastada ganadería de Reyes Huerta y dos más de la encastada dehesa de Jaral de Peñas para Enrique Ponce (48 años de edad, 29 de alternativa y sólo 32 corridas el año en curso por el percance sufrido en Valencia), Fabián Barba (40 años, 16 de matador y seis tardes este año), Joselito Adame (30 años, 12 de doctorado y 23 festejos en lo que va de 2019) y Pablo Aguado, de Sevilla, que confirmó la alternativa (28, dos años de matador y 44 tardes esta temporada), que convocaron a poco más de media entrada.

Se ha perdido tanto tiempo haciendo las cosas al gusto de algunos que, cuando se quiere corregir el camino, los que figuran ya se han malacostumbrado a la embestida de la ilusión y poco quieren hacer, mientras las cuadrillas se topan con una realidad casi olvidada.

Por eso en la corrida de ayer hubo tres tumbos y banderilleros en apuros, dos displicentes diestros españoles a los que molestó el viento y dos esforzados hidrocálidos que hicieron caso omiso de las constantes ráfagas a la hora de entregarse, por respeto a sí mismos, al toro y al público.

El triunfador del festejo

Resultó tan anodina y especuladora la comparecencia de Ponce y Aguado, que es mejor empezar por el triunfador del festejo, Joselito Adame, quien en su segunda tarde en este serial tuvo la fortuna de toparse con los mejores toros enviados por ambas ganaderías, premiados con arrastre lento: su primero, Canónico, de Jaral de Peñas, burraco de pelaje, y su segundo, Arrebato, de Reyes Huerta, negro. Ambos tuvieron emotividad y calidad en su embestida, sustituyendo con su tauridad la discreta personalidad de José, que logró sobreponerse al viento y estructurar dos faenas de las suyas; es decir, esforzadas, pundonorosas y con altibajos en el ritmo de las mismas, a veces dominando y templando, y otras sin someter del todo las embestidas.