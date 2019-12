De la Redacción

Periódico La Jornada

Lunes 2 de diciembre de 2019, p. a41

El célebre ex futbolista del Guadalajara José Jamaicón Villegas fue hospitalizado y su estado de salud es grave, aunque según personas allegadas al ex jugador ha presentado alguna mejoría durante este domingo. A los 85 años de edad, el legendario rojiblanco, quien nació en La Experiencia, Jalisco, es recordado por formar parte del Campeonísimo, con el que ganó ocho títulos de liga, junto a figuras como el Curita Chaires y el Tigre Sepúlveda, además de representar a México como seleccionado en los Mundiales de Suecia 1958 y Chile 1962. Sin embargo, también se habla del Jamaicón por una mítica anécdota, según la cual al estar fuera de su país antes del Mundial de Suecia, el ex jugador atribuía su mal rendimiento a que extrañaba la comida mexicana y a su familia. Según los reportes, el estado del Jamaicón es reservado, a pesar de su mejoría.