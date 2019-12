Juan Ibarra

Periódico La Jornada

Domingo 1º de diciembre de 2019, p. 4

La razón por la que Joaquín Sabina y Joan Manuel Serrat hicieron una tercera gira juntos en Latinoamérica, aseguraron, fue debido a la situación política de Europa. Por eso y por el dinero; nos gusta la platita, y cuando cantamos juntos trabajamos la mitad y cobramos el doble , bromeó el primero la noche del viernes en el Auditorio Nacional, durante su concierto.

“El caso es que mi primo y yo dijimos ‘vámonos a Latinoamérica’. Empezamos por el sur, que es una balsa de aceite. Hay una moneda estable, gobiernos estables”, ironizó Sabina. Serrat le respondió con un supuesto itinerario: Chile, Bolivia, Colombia y Ecuador, y ya en ese curso terminar en México.

“En México había muchas ventajas –explicó Joaquín– le habían dado asilo a Evo. Pensamos: ‘si se lo dan a él, también nos lo darán a nosotros.’”

Describieron su concierto como una completa retrospectiva de sus carreras, “un ridículum vite”, y entonces dieron paso a la música.

Mientras, el público reía y aplaudía las bromas y se puso a cantar con Serrat, quien interpretó Tu nombre me sabe a hierba. Sabina se le unió para interpretar Aves de paso, y el ánimo iba creciendo.

Luego de algunos temas, el catalán, con algunas dificultades, hizo volver la calma al foro para hablar sobre la amistad. Un amigo es alguien en quien confiamos, que siempre te dice la verdad, que jamás te deja solo . Llamó a Sabina amigo extraordinario, también algo egoísta, frágil y liviano, ¿saben por qué?, porque 90 por ciento de su masa corporal son mentiras .

Explicó que harán una serie biográfica sobre este andaluz. La parte divertida de su vida es la leyenda, y lo digo desde la admiración que siento por él. Es un hombre tan infeliz, que está convencido de que Netflix es una marca de toallitas desechables para pérdidas de orina , siguió Serrat para después cantar Una canción para la Magdalena.