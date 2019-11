En su intervención, ante el titular de la Semarnat y el público asistente al foro, Campero dijo que muchos de los que forman parte de este gobierno lucharon en contra de la reforma energética y la denunciaron por varias razones, incluido el despojo territorial que esa reforma legalizó. Hoy no hay propuestas tangibles para revertir legalmente estos elementos que habilitan el despojo en contra de las comunidades y sí hay una clara agenda por explotar extraer más gas y petróleo .

Agregó que en el estudio del fracking nos horrorizamos sobre lo que provoca esta actividad, era difícil creer que se extendiera el uso de una técnica que ocasiona tantos daños .

Sigue explotación de lutitas