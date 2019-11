Notimex

Lunes 25 de noviembre de 2019

Eindhoven. La escuadra del PSV Eindhoven, sin el mediocampista mexicano Érick Gutiérrez, cortó una racha de seis juegos sin triunfo al superar 2-1 al Heerenveen, en actividad de la jornada 14 de la Eredivisie. El volante tricolor se quedó en el banco de suplentes por decisión técnica, en lo que ha sido una campaña irregular para el ex tuzo, quien todavía no se puede afianzar en el once titular y tener mayor regularidad. Con este triunfo en el Philips Stadion, los rojiblancos llegaron a 27 unidades y se ubican en el tercer lugar de la tabla, lejos del líder Ajax (38).