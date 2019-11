Se trata no sólo de una realidad insostenible en la Ciudad de México, sino en el mundo, en la que la comisión ha dado cuenta de lo estructural y sistemático de esta violencia de género en seis recomendaciones emitidas este año, precisó.

Por ello, alentamos a la sociedad a respetar la protesta social de las mujeres y sus espacios , y a las autoridades, a acompañarlas en el marco de los protocolos en la materia, pues urge concebir el ejercicio del derecho a la manifestación y la protesta social ante la necesidad de construir nuevas relaciones democráticas, donde no tenga cabida el ejercicio de la violencia de género y de cualquier otro tipo.

Así como impulsar una propuesta efectiva para la concreción de realidades respetuosas de los derechos humanos, a fin de que la indignación y las exigencias se expresen a través de medios que centren su atención en el diálogo, puntualizó.

Por eso participará en la campaña anual por los 16 días de activismo contra la violencia de género, que culminará el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, con el lema Pinta el mundo de naranja: Generación Igualdad condena la violación , dijo.

Al respecto, autoridades capitalinas exhortaron asimismo a fortalecer los valores familiares para erradicar la violencia en mujeres, pues 95 por ciento de los actos violentos sucede en casa, siendo los principales agresores el cónyuge, el concubino, la ex pareja, el padre, el hijo o el novio.

Hoy la Ciudad de México ocupa el décimo lugar en este tipo de delitos a nivel nacional, que encabeza el estado de Colima, con 457 delitos por cada 100 mil habitantes, aunque 66 por ciento de las mujeres de 15 años y más han sido víctimas de violencia.