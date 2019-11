F

ueron dos faenas de muy altos vuelos las de Arturo Saldívar en la tercera corrida de la temporada grande en la Plaza México, ante toros con transmisión, calidad y recorrido –Mezcal Blanco, con un noble pitón derecho, y Tequila, más exigente– del hierro de La Estancia. No se trató de la socorrida embestida del torito de la ilusión, tan del gusto de los importados que figuran, sino de comportamientos que demandaron cabeza, mando y determinación en este torero que, de tan bueno, ha tenido que batallar más que otros de su generación.

Dos auténticas sinfonías de estructuración, colocación e inspiración gracias a la confluencia de tauridad, personalidad y despliegue de recursos toreros y de mando con su segundo, al que Saldívar logró sacarle, a base de entendimiento y sentimiento, el fondo de bravura que el animal traía. Pero a veces el destino rechaza apoteosis y lo que debieron ser una y dos orejas respectivamente, se quedaron en mezquinas salidas al tercio por parte de un público que sintió como baños de agua helada las defectuosas estocadas del magnífico torero.

Lo más grave es que aficionados y villamilenials ya se olvidaron de premiar memorables y bellos trasteos como los realizados por Saldívar con vueltas al ruedo para el torero, no por exigentes, sino por mal acostumbrados al abaratamiento de orejas y a las prisas de la época. Si no cortó oreja, ¿para qué una o más vueltas? Pues precisamente para reconocer el talento creativo del diestro hasta antes de tirarse a matar sin ventajas. Pero ahí quedó la gran estatura torera de Arturo Saldívar para ver quién quiere arreglarle su asunto.