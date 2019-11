E

l anecdótico fundador de la organización Poder del Consumidor (septiembre, 2006), Alejandro Calvillo, antiguo dirigente de Greenpeace-México y promotor cofundador de la Alianza por la Salud Alimentaria (octubre, 2012), consiguió unir voces en el desierto para lograr que el Congreso mexicano aprobara una ley sobre un etiquetado veraz y visible en los productos comestibles, con una perseverancia y coherencia de lustros y una capacidad de convocatoria sobre grupos y personas igualmente comprometidos. Aunque, es cierto, no podría ignorarse la coyuntura de un nuevo Estado que cuestiona y acota ciertos parámetros neoliberales.

Un Estado que, por lo mismo, sería sensible a la lucha complementaria, si no es que precedente, por una reforma antineoliberal del campo, a fin de reconquistar las estratégicas autosuficiencia y soberanía alimentarias, con pleno empleo campesino que pare en seco la migración a ciudades nacionales y extranjeras. Un Estado que reconozca ya que, sólo facilitando, si no es que exigiendo, la producción de nuestros alimentos en policultivos, que no requieren de nocivos fertilizantes y plaguicidas químicos prohibidos o restringido su uso en algunas partes de Europa e India, como seremos independientes para transformarnos. ¿Se temería con ello desempleo obrero? Infundado, pues las fábricas de venenos no conservan empleos, sólo van remplazando contingentes de quienes consideran sobrepoblación mundial, mientras obtienen beneficios de su plusvalía, enfermedad y muerte.